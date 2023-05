La Casa Bianca ha svelato un piano per proteggere i cittadini dai pericoli dell’Intelligenza Artificiale (IA). L’intelligenza artificiale è “una delle tecnologie più potenti del nostro tempo” ma comporta rischi che devono essere mitigati. Le nuove tecnologie devono essere costruite per proteggere “la nostra società, sicurezza ed economia”, spiega la Casa Bianca.

“È importante sottolineare che proteggere i cittadini implica che le aziende hanno la responsabilità di assicurarsi che i loro prodotti con IA siano sicuri. Questo prima di distribuirli o renderli pubblici”, avverte la Casa Bianca. Il nuovo piano arriva in mezzo alla crescente paura che gli strumenti con Intelligenza Artificiale arrivino rapidamente sul mercato. Di conseguenza possono mettere in pericolo tutti noi. Una serie di esperti, compresi quelli coinvolti nella costruzione di tali sistemi, ritiene che la mancata regolamentazione dei sistemi potrebbe effettivamente mettere a rischio la sicurezza dei cittadini.

Intelligenza Artificiale e i rischi per i cittadini, la Casa Bianca rende pubblico il suo piano a riguardo

I piani della Casa Bianca includono un finanziamento di 140 milioni di dollari alla National Science Foundation, che servirà per lanciare sette nuovi istituti nazionali di ricerca sull’IA, portando il totale a 25. Queste organizzazioni mirano a incoraggiare le persone a concentrarsi sui progressi dell’IA “che sono etici, affidabili, responsabili e al servizio del bene pubblico”. Includeranno anche nuove valutazioni dei sistemi di intelligenza artificiale già rilasciate. Una serie di aziende, tra cui Anthropic, Google, Hugging Face, Microsoft, NVIDIA, OpenAI e Stability AI, si sono tutte impegnate a far controllare i propri sistemi per garantire che siano sicuri.

Il tutto sarà testato durante il DEFCON 31, un evento di hacker che si terrà ad agosto. Migliaia di persone valuteranno i sistemi per assicurarsi che siano in linea con l’attuale “Carta dei diritti dell’IA” rilasciata dall’amministrazione Biden. Ciò porterà al rilascio di una bozza ufficiale sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale nel governo degli Stati Uniti aperta al commento pubblico. I nuovi piani sono stati annunciati nello stesso periodo in cui ha avuto luogo un incontro tra il vicepresidente Kamala Harris e gli amministratori delegati di OpenAI, Anthropic, Microsoft e Google. Le aziende sono pronte a discutere dei pericoli dell’IA.