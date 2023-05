Intelligenza Artificiale, lo spot realizzato dall'AI fa paura

sponsor

L’intelligenza artificiale ha dimostrato di non essere adatta a creare spot pubblicitari, come evidenziato da un video sperimentale che ha lasciato gli spettatori perplessi e turbati. Nonostante le promesse iniziali, questa pubblicità realizzata con l’IA potrebbe far vivere incubi a chi la guarda. Vi abbiamo avvertito.

Intelligenza Artificiale: c’è ancora molto da fare

Il video mostra una scena di barbecue in giardino, un’ambientazione tipica e appropriata per uno spot di una birra. Elementi familiari, come giardini verdi, un gruppo di amici e portavivande blu, compaiono nella scena. Tuttavia, al di là della location, le cose prendono una piega inquietante, degna di un film di Cronenberg: pinte di birra, lattine e bottiglie appaiono deformate e sfocate, così come i volti e le mani delle persone presenti.

Armand Domalewski, il creatore del video, ha condiviso lo spot su Twitter con la didascalia: “Questo è uno spot di birra creato dall’IA. Sembra esattamente come un’intelligenza aliena capirebbe i nostri spot sulla birra.” I commenti degli utenti sulla pubblicazione sono esilaranti e sarcastici: “Qualcuno ha corretto la birra con l’LSD”, scrive un utente, mentre un altro commenta: “Uno sguardo a come ci vedranno i nostri futuri signori delle macchine.”

Un altro utente fa notare che lo spot è simile a come la maggior parte degli annunci pubblicitari percepisce il pubblico, ovvero persone distratte che prestano poca attenzione allo spot mentre si occupano di altre attività. Inizialmente si pensava che l’IA avrebbe migliorato le sue abilità nella rappresentazione delle mani e dei volti, ma questo video dimostra che c’è ancora molto lavoro da fare.