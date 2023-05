sponsor

Il 2 maggio 2023 a partire dalle 14:30 la rete mobile e fissa dell’operatore telefonico Iliad ha smesso di funzionare per qualche ora.

Iliad ha una copertura che si estende su tutto il territorio nazionale e una qualità della rete alta e affidabile grazie ai tanti investimenti fatti per il miglioramento delle infrastrutture in tutte le regioni d’Italia.

Stabilità della rete e offerte competitive hanno permesso all’operatore telefonico francese di accaparrarsi una grossa fetta di mercato nella nostra nazione tanto da arrivare a 9 567 000 clienti per la linea mobile e 109 000 per la linea fissa.

Il disservizio di questi giorni è stato causato da un guasto che ha interessato tutto il territorio nazionale.

Iliad: come chiedere il rimborso per il disservizio di rete?

A causa del guasto che ha causato un malfunzionamento della rete in tutto il paese, generando dei problemi a tutti i clienti Iliad, l’operatore fa sapere che si potranno inoltrare delle richieste per il rimborso.

Sarà possibile richiedere un rimborso per disservizi della durata di tre giorni in poi (due per la linea mobile) e la cifra sarà differente in base alla linea che si possiede. Per i clienti della linea fissa il rimborso andrà dai 5 ai 100 euro al giorno mentre per la telefonia mobile dai 2 ai 60 euro al giorno.

Richiedere il rimborso è estremamente facile, basterà chiamare il numero gratuito di Iliad (177), fare richiesta sul sito online, inviare un fax al +39 02 30377960 o spedire una raccomandata all’indirizzo: “Iliad Italia S.p.A., casella postale 14016, 201246 Milano”.

Se anche tu sei cliente Iliad e hai vissuto dei disagi a causa dei disservizi di rete affrettati a richiedere il rimborso.