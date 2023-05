Iliad distrugge Vodafone, la nuova offerta da 150 giga è spaziale

sponsor

Nuova offerta da 150 giga di traffico dati al mese proposta da Iliad riesce nuovamente a mettere alle strette Vodafone, e tutti gli altri operatori telefonici, convincendo un numero sempre crescente di consumatori alla sottoscrizione di una nuova SIM ricaricabile.

I prezzi di Iliad sono da sempre più convenienti di quelli della concorrenza, il risparmio è notevole e vengono poste meno limitazioni al consumatore finale che sceglie di attivare la suddetta promo. In particolar i costi di attivazione sono ridotti, si parla di soli 9,99 euro una tantum, con la promessa di non assistere mai ad alcuna rimodulazione contrattuale futura.

Ricevete le offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone, potrete averle solamente iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale, che trovate qui.

Iliad, occasione ghiottissima, arrivano le nuove offerte

Una splendida promozione vi attende proprio oggi da Iliad, con la Giga 150 gli utenti sono effettivamente liberi di poter accedere a contenuti di qualità, spendendo solamente 9,99 euro al mese a titolo definitivo. La promo, infatti, viene commercializzata con la promessa che mai si assisterà ad una rimodulazione contrattuale, il prezzo resterà sempre e soltanto lo stesso.

Inizialmente, come anticipato del resto, verrà richiesto il versamento di un piccolo contributo, pari a soli 9,99 euro, per poi offrire accesso a ben 150 giga di traffico dati al mese (con navigazione fissata in 5G), passando anche per illimitati minuti e SMS che potranno essere utilizzati senza problemi verso tutti gli utenti.

Il risparmio raggiunge i massimi livelli, la richiesta di attivazione può essere indistintamente presentata da qualunque consumatore in Italia, in questo modo tutti hanno la possibilità di accedere alla promo.