Con quasi cinque anni di presenza nel mercato italiano e oltre 9,6 milioni di utenti che hanno riposto la loro fiducia nell’operatore, Iliad si propone di rivoluzionare il settore della telefonia mobile in ambito business.

L’offerta ha un costo interessante e darà sicuramente filo da torcere alla concorrenza. In questo articolo vediamo tutti i dettagli della nuova offerta e come procedere per sottoscriverla.

Iliad Business: l’offerta per le Partite IVA

La nuova proposta di iliad si inserisce in un contesto in cui le aziende cercano sempre più soluzioni per risparmiare sui costi di gestione e ottimizzare le risorse. Il lancio dell’offerta Business Giga 220 dimostra l’impegno dell’operatore nel soddisfare le esigenze delle imprese italiane.

Il pacchetto comprende 220 GB di traffico dati in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, il tutto a 11,99 euro al mese + IVA, senza costi nascosti né vincoli di durata. Ad aggiungersi a questo pacchetto ci sono 15 GB di traffico dati dedicati in Europa, oltre a 300 minuti per chiamate dall’Italia verso fissi e mobili in 51 Paesi.

Per venire incontro alle specifiche esigenze di tutte le tipologie di aziende e titolari di Partita IVA, iliad ha sviluppato servizi dedicati tra cui, ad esempio, un’assistenza clienti dedicata senza l’utilizzo di bot, ma con consulenti attivi 24 ore su 24 per tutto l’anno attraverso una nuova linea dedicata al business, il numero 176. Inoltre l’operatore ci tiene a rivendicare che si tratta del primo operatore business in Italia a permettere la sospensione temporanea delle SIM fino a 24 mesi.