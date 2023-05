Google, presto le password verranno sostituite dalle passkey

sponsor

Le password sono diventate un elemento fondamentale nella nostra vita digitale, ma spesso causano frustrazione e insicurezza. Google e altri giganti tecnologici stanno lavorando a soluzioni alternative come le passkey, che mirano a rendere l’accesso ai servizi online più semplice e sicuro. Di recente, l’azienda ha introdotto ufficialmente questo nuovo strumento di autenticazione per tutti gli utenti, promettendo di migliorare la sicurezza degli account online.

Google: in cosa consiste la nuova funzionalità?

Le password tradizionali possono risultare complesse e mettere a rischio la sicurezza degli utenti. Per questo motivo, Google e altri leader del settore tecnologico hanno collaborato con FIDO Alliance, Apple e Microsoft per trovare un’alternativa più semplice e sicura: le passkey.

Le passkey sono un nuovo sistema di accesso a applicazioni e siti web, progettato per essere più facile da usare e più sicuro delle password tradizionali. Gli utenti non dovranno più affidarsi a metodi poco sicuri per memorizzare le credenziali, poiché le passkey consentono di accedere utilizzando metodi di autenticazione biometrica come l’impronta digitale, la scansione del volto o il PIN di blocco dello schermo.

Google ha reso noto che il nuovo metodo di autenticazione sarà supportato per gli account Google su tutte le principali piattaforme, offrendo un’opzione aggiuntiva oltre alle password e alla verifica in due passaggi. Le passkey sono resistenti agli attacchi informatici come il phishing, rendendole più sicure rispetto ai codici monouso inviati tramite SMS.

Alcune aziende, tra cui Docusign, Kayak, PayPal, Shopify e Yahoo! Japan, hanno già implementato le passkey per semplificare l’accesso dei propri utenti. Da oggi sono disponibili anche per gli utenti degli account Google che desiderano provare un’esperienza di accesso senza password. Per gli account Google Workspace, gli amministratori avranno presto la possibilità di abilitare questa funzione per i loro utenti finali.