Le offerte Esselunga sono decisamente strepitose e fanno sognare tutti i consumatori che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Arriva infatti una campagna promozionale veramente unica nel suo genere, condita con prezzi molto più bassi del normale per tutti.

sponsor

Il risparmio da Esselunga è dietro l’angolo, gli acquisti devono necessariamente essere completati dagli utenti nei vari negozi sparsi per il territorio, ma ricordatevi che, come al solito del resto, le scorte sono limitate e che potrebbero terminare ancora prima di quanto immaginiate.

Scoprite a questo link le nuove offerte Amazon con i codici sconto in esclusiva assoluta, ed anche tantissimi prezzi bassi da non perdere di vista.

Esselunga, occasioni imperdibili con questo volantino

Esselunga è pronta a far sognare i consumatori di tutta Italia con una campagna promozionale davvero incredibile, al suo interno nasconde difatti un risparmio più unico che raro, un volantino che offre al cliente l’offerta tech che stava aspettando. Il prodotto in promozione non è altro che lo Xiaomi Redmi 12C, uno smartphone molto economico, se considerate che viene commercializzato a soli 139 euro, ma che allo stesso tempo pare essere in grado di riuscire a fornire discrete prestazioni generali.

Il tutto grazie a specifiche tecniche di ottimo livello, che partono ad esempio dall’ampio display da 6,71 pollici di diagonale, il quale però presenta risoluzione HD+, passando anche per il processore MediaTek Helio G85, ed un comparto fotografico di tutto rispetto, se considerate comunque che il sensore principale da 50 megapixel riesce a scattare ottime istantanee. La versione in vendita comprende anche 4GB di RAM e 128GB di memoria, sfruttando anche una autonomia decisamente superiore al normale.