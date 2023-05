CoopVoce, il VIRTUALE distrugge Vodafone con 150GB a partire da 3 euro

sponsor

Il periodo più concitato per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile sembrerebbe essere finalmente arrivato. Coloro che non stavano più nella pelle nell’attesa di scoprire le altre soluzioni del mercato per cambiare gestore, ora potranno avere grandi soddisfazioni. Tra le soluzioni più interessanti ci sono certamente quelle che hanno dalla loro parte tanti giga disponibili, con prezzi peraltro molto più bassi del solito. I gestori più importanti del momento sembrerebbero essere quelli virtuali, ma quelli più blasonati non vogliono tirarsi indietro. E’ proprio per tale motivo che CoopVoce cerca di contrastarli dando il meglio di sé, proponendo sempre le solite offerte ma con qualche novità in più rispetto al passato.

Proporre offerte mobili piene di contenuti ma soprattutto con costi molto bassi che durino nel tempo, è una delle strategie più percorse. La battaglia tra i tanti colossi telefonici dunque sta per ripetersi, con risvolti che sembrerebbero essere già chiari a tutti.

CoopVoce: le EVO sono ancora disponibili con la nuova Essential a 3,90€ al mese

Da quando CoopVoce ha ristabilito le migliori offerte, gli utenti non fanno altro che sottoscriverle. Sono infatti arrivate diverse nuove soluzioni, le quali fanno parte sempre della gamma EVO.

La prima è quella più importante, ovvero quella con più contenuti in assoluto. Stiamo parlando della EVO 150, promo nella quale CoopVoce include minuti senza limiti, 1000 SMS e soprattutto 150GB per navigare sul web. Prezzo: 8,90€ al mese.

La nuova Essential offre invece minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 3GB di traffico dati in 4G ogni mese. Il prezzo è di 3,90€ mensili.