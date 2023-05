sponsor

Sicuramente voi tutti avrete sentito parlare almeno una volta del terribile destino che incombe sulla Terra, segnato proprio dalla sua amata stella che al momento la illumina rendendola calda e abitabile, per chi non lo sapesse stiamo parlando del momento, tra 5 miliardi di anni, in cui il Sole, esaurito l’idrogeno per la fusione nucleare, inizierà a bruciare elio trasformandosi in una gigante rossa, stella che probabilmente inghiottirà Mercurio, Venere, Terra e forse anche Marte.

Si tratta di un processo inevitabile e che spazzerà via senza se e senza ma ogni forma di vita, pianeta compreso, al quale però abbiamo tutto il tempo di prepararci, tutto ciò accadrà tra 5 miliardi, sebbene vada considerato che il Sole renderà la Terra inabitabile tra circa 1 miliardo di anni a causa del costante aumento di temperatura che lo riguarda.

Uno sguardo nel futuro

Ebbene gli scienziati sono riusciti a vedere questo fenomeno in natura mentre si svolge, fino a questo momento infatti erano stati presi solo il momento immediatamente precedente o successivo alla distruzione del pianeta ma mai quello dell’avvenimento in essere.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie al telescopio Gemini presente in Cile, il quale ha notato un’esplosione lunga e a bassa energia che ha fatto aumentare il brillare di quella stella di un fattore cento all’improvviso.

Purtroppo non sono ancora presenti immagini dell’evento, però i dati raccolti saranno sicuramente preziosi per capire le dinamiche dell’Universo intorno a noi che ci circonda e i processi che lo dominano e che, in futuro, investiranno anche la terra.