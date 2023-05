Xbox Game Pass, ecco i giochi di inizio maggio

In queste ultime ore Microsoft ha rivelato ufficialmente i nomi dei videogiochi che saranno inclusi con Xbox Game Pass nella prima metà di maggio 2023.

Xbox Game Pass, Microsoft ha rivelato i videogiochi inclusi a maggio

Nello specifico, si tratta di quattro videogiochi e questi saranno disponibili sia in cloud, sia su PC sia sulle console Xbox Series X e S. Il primo di questi è Ravenlok. Sarà disponibile a partire dal 4 maggio sia su cloud, sia su console sia su PC. Il secondo videogioco è Weird West: Definitive Edition. Sarà disponibile dall’8 maggio su Xbox Series X e S. Il terzo videogioco è Shadowrun Trilogy. Sarà disponibile a partire dal 9 maggio su PC. Il quarto e ultimo videogioco è Fuga: Melodies of Steel 2. Sarà disponibile dall’11 maggio su cloud, console e PC.

Insomma, si tratta di un’ottima opportunità per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Ricordiamo tuttavia che, a partire dal prossimo 15 maggio, alcuni titoli lasceranno per sempre il catalogo. Ve li elenchiamo qui di seguito.

• Before We Leave (Cloud, Console e PC)

• Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console e PC)

• Hearts of Iron IV (PC)

• Her Story (PC)

• Umurangi Generation: Special Edition (Cloud, Console e PC)