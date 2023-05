SIM preziose, non date mai per scontato il valore della vostra smart card

In Italia, la personalizzazione delle Sim Card sta diventando sempre più diffusa, sia per vezzo che per moda, oltre che per la credenza nella buona sorte. Non si tratta più solo di un passatempo per i ricchi, ma di una vera e propria passione da collezionisti.

Negli anni passati, molti collezionavano le tessere telefoniche utilizzate nelle cabine pubbliche, alcune delle quali potevano valere milioni di lire. Oggi, con l’avvento degli smartphone e lo sviluppo tecnologico, si è assistito a un cambiamento nella tendenza collezionistica: le SIM preziose sono diventate le nuove protagoniste.

SIM preziose: l’elenco dei numeri speciali

In alcuni mercati asiatici in particolare, la ricerca di numeri fortunati associati alle Sim Card è molto popolare. Gli utenti cercano di abbinare sequenze numeriche alle loro date di nascita o ai propri nomi, sperando di attrarre fortuna. Per questo motivo, sono disposti a pagare cifre considerevoli.

Anche in Italia, la personalizzazione delle Sim Card sta diventando sempre più diffusa, sia per vezzo che per moda, oltre che per la credenza nella buona sorte. Non è più solo un passatempo per i ricchi, ma una vera e propria passione da collezionisti. Un esempio eclatante è una Sim Card acquistata per ben 9.000 euro, grazie alla sua sequenza numerica unica che ne aumentava il valore. Non a caso, le compagnie telefoniche hanno riservato alcune di queste smart card per la vendita su piattaforme come eBay.

Ecco alcuni esempi di Sim Card che hanno raggiunto cifre considerevoli:

339 YYXXXXXX , TIM, venduta per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX , TIM, aggiudicata per 8.600 euro;

342 XXXXXYY , Vodafone, venduta per 1.920 euro;

320 XYZYZYZ , Wind, acquistata da un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, H3G, ceduta per 343 euro.

Insomma, la tendenza delle SIM speciali collezionabili e personalizzate si sta diffondendo sempre più, ed è quasi tutto merito del desiderio di avere un oggetto unico e alla moda.