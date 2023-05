Netflix, il mese di Maggio è appena entrato e già promette novità esilaranti

sponsor

A Maggio del 2023 non possiamo non presentarvi le novità che Netflix ha proposto per accompagnarvi mese dopo mese e non farvi mai sentire soli. La piattaforma d’altronde offre un’ampia selezione di contenuti, e trovare il tempo per esplorarli tutti può essere molto difficile. Il nostro speciale vi permetterà di rimanere sempre aggiornati sulle serie più affascinanti e discusse, dai grandi successi alle nuove scoperte.

Netflix: le novità del 10 e 11 maggio

Tra le opere in uscita a Maggio del 2023 su Netflix troviamo:

: la principessa Margrethe (film) – 11 maggio: dopo un traumatico evento al ballo scolastico, la principessa Margrethe deve affrontare i drammi della sua famiglia reale e cercare l’amore con il principe danese con cui chatta da tempo. Ultraman – stagione 3 (serie tv animata) – 11 maggio: Shinjiro, alias Ultraman, scopre di non poter più controllare i suoi poteri e diventa oggetto di pubblica condanna. Dovrà affrontare il suo destino e un’oscura forza aliena.

Questi sono solo alcuni dei titoli emersi in primavera. Se siete curiosi di vedere l’elenco completo, cliccate qui.