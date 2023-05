sponsor

Martedì Netflix ha annunciato due importanti cambiamenti in arrivo quest’anno: la fine del suo servizio di noleggio di DVD e la fine della condivisione delle password gratis negli Stati Uniti

Il servizio di streaming ha dichiarato di voler lanciare un’opzione di condivisione a pagamento entro la fine di giugno dopo aver implementato la funzione in quattro paesi ed essere “soddisfatto dei risultati“, secondo un rapporto sugli utili. In base al nuovo approccio, ogni abbonato deve pagare un costo aggiuntivo per condividere il proprio account con qualcuno al di fuori del proprio nucleo familiare.

Quest’anno segnerà anche la fine del servizio di noleggio DVD di Netflix, che ha distribuito il suo primo film nel 1998.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire il miglior servizio ai nostri membri“, ha dichiarato la società martedì, “ma poiché il business dei DVD continua a ridursi, diventerà sempre più difficile”.

Netflix ha iniziato a testare modi per monetizzare la condivisione degli account in America Latina lo scorso anno.

Ecco come funziona

A febbraio, la società ha lanciato la funzione “acquista un membro extra” in Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna.

Il nuovo sistema richiede una posizione primaria per ogni account. Gli abbonati al piano standard e premium possono quindi aggiungere un “account secondario” per un massimo di due persone che vivono fuori casa per un costo aggiuntivo.

Gli abbonati possono ancora guardare Netflix sui propri dispositivi personali mentre sono in movimento o accedere a una nuova TV in un hotel o in affitto, secondo una dichiarazione di febbraio.

“Un account Netflix è destinato a una famiglia“, ha dichiarato la società a febbraio. “Oggi, oltre 100 milioni di famiglie condividono account, il che influisce sulla nostra capacità di investire in nuovi fantastici film e programmi TV”.