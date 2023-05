Huawei ha lanciato la promozione Early Bird

sponsor

Huawei, in vista del lancio in Europa del nuovo P60 Pro, ha ufficializzato una serie di coupon esclusivi. La promozione si chiama Early Bird.

In particolare, con l’acquisto del dispositivo su Huawei Store, si potranno ottenere gli auricolari Huawei FreeBuds 5 dal valore di 159,90 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei lancia la promozione Early Bird

Il coupon sarà riscattabile fino a martedì 8 maggio 2023, ovvero il giorno prima del lancio dello smartphone, premiato tra l’altro con il TIPA WORLD AWARD come miglior smartphone fotografico del 2023. In particolare, per ottenere l’Early Bird Coupon e attivarlo dal 9 maggio in poi occorrerà recarsi su MyHuawei e registrarsi o accedere con il tuo HUAWEI ID.

Successivamente fare clic su “Richiedi” per salvare il coupon direttamente nel proprio Account nella sezione “Il mio coupon“. A partire dal 9 maggio, procedere con l’acquisto di HUAWEI P60 Pro, aggiungere anche HUAWEI FreeBuds 5 al carrello e utilizzare il coupon Early Bird al momento del pagamento prima di completare l’acquisto.

Infine dovrete verificare che i nuovi HUAWEI FreeBuds 5 siano inclusi gratuitamente nell’acquisto prima di procedere. Acquistando il dispositivo su Huawei Store si avrà la consegna rapida gratuita nonché la gestione dei pagamenti online in totale sicurezza. Infine, a partire dal 3 aprile e fino al 30 giugno 2023, i clienti Huawei potranno partecipare all’iniziativa Extra Care 2023, ottenendo fino al 20% di sconto sui ricambi per le riparazioni fuori garanzia presso i Centri Assistenza aderenti.