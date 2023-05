Expert, oggi quasi gratis tanti prodotti e smartphone al 70%

Gli smartphone sono scontati al 70% di sconto rispetto ai vari prodotti in promozione attualmente disponibili da Expert, in questo modo gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale di tutto rispetto, con le occasioni più ghiotte delle ultime settimane.

Risparmiare con Expert risulta essere decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, tutti gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, senza differenze particolari in merito alla localizzazione territoriale, ricordando comunque che è possibile anche affidarsi all’online, nel caso in cui foste interessati all’acquisto.

Expert, nuovi sconti per tutti i gusti

Risparmio assurdo nel volantino Expert, gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con una campagna promozionale di assoluto rispetto, condita con prezzi sempre più economici e dal rapporto qualità/prezzo conveniente. Una spesa così bassa la stavamo aspettando da tanto tempo, i consumatori sono molto felici di avere l’occasione di acquistare i top di gamma, riuscendo altresì a spendere meno del previsto.

Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista non potrebbe che essere il Samsung Galaxy S23, il must have di questo 2023, che viene proposto all’acquisto a soli 859 euro, riuscendo così a confermare l’eccellente lavoro svolto dall’azienda sudcoreana. Gli altri due modelli super richiesti, inclusi a loro volta nel volantino Expert, sono Galaxy S23 Ultra, acquistabile a 1399 euro, ed anche Galaxy S23+, il cui prezzo è di 1099 euro.