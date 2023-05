Euronics è folle, distrutte Unieuro e Trony con il 75% di sconto

Euronics raccoglie all’interno dell’ultimo volantino alcune ottime offerte generali, con i prezzi economici e pronti a far risparmiare anche l’individuo che da tempo stava aspettando il momento giusto per ricorrere all’acquisto di nuovi dispositivi elettronici.

L’occasione più ghiotta per spendere poco arriva direttamente da Euronics, grazie a questo splendido volantino, infatti, tutti i consumatori sono disposti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio di proprietà del socio di riferimento, per approfittare di un risparmio quasi inedito ed esclusivo.

Occasioni assurde sono disponibili solo oggi sul nostro canale Telegram, vi aspettano le offerte Amazon con i codici sconto gratis.

Euronics, volantino inedito con tanti sconti

Euronics Dimo prosegue con la sua ottima campagna promozionale, intitolata Rottama Tutto, disponibile in esclusiva nei negozi di proprietà del socio fino al 10 maggio 2023. I prodotti in promozione sono da tantissimi, raccolti in quasi 30 pagine di volantino, differenziati per categorie merceologiche di appartenenza.

Osservando da vicino, come al solito del resto, il mondo degli smartphone, possiamo conoscere la possibilità di acquistare un buonissimo Find X5 Lite a soli 349 euro, ma anche modelli decisamente più costosi. I top di gamma partono dal bellissimo, e recente, Galaxy S23, il cui prezzo è di 899 euro, per salire verso Apple iPhone 14 Plus, disponibile a 999 euro, oppure anche Apple iPhone 14 Pro Max, disponibile all’acquisto a 1319 euro.

Tutti coloro che invece volessero mettere le mani su uno smartphone più economico, ed avere ugualmente accesso alla fascia alta, potranno decidere di acquistare il Galaxy S22, il suo prezzo finale è di soli 599 euro. Per il resto vi attendono ottime offerte speciali, che potete conoscere da vicino nelle pagine sottostanti.