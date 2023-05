Ecco come fanno gli astronauti a parlare tra di loro nello Spazio

Non è assolutamente semplice comunicare in modo chiaro nello spazio, ecco perchè gli astronauti utilizzano questo speciale equipaggiamento

Molti pensano che comunicare con gli astronauti nello spazio sia qualcosa di semplice nel 2023. In effetti, molti pensano che sia facile come lo è sulla Terra.

Lo spazio ha un sistema completamente diverso, per questo gli astronauti comunicano nello spazio utilizzando un Communications Carrier Assembly (CCA), installato nelle loro tute spaziali. Il CCA è costituito da microfoni attraverso i quali gli astronauti possono parlare e ascoltarsi l’un l’altro tramite comunicazioni radio.

La comunicazione naturale non può avvenire poiché le onde sonore non sono in grado di viaggiare attraverso lo spazio a causa della mancanza di aria. Fortunatamente, le onde radio possono viaggiare nello spazio.

E’ importante ricordare che non stiamo parlando di comunicazione all’interno della stazione spaziale.

Gli astronauti possono parlare nello spazio senza alcun dispositivo?

Sono in grado di comunicare all’interno della stazione spaziale perché lì c’è aria. Aria fornita dalla tecnologia sulla stazione, ma significa comunque che possono parlare in modo naturale.

Ma è quando gli astronauti escono dalla stazione spaziale non possono comunicare tra loro in modo naturale. Questo perchè le onde sonore, che possiamo generare parlando, hanno bisogno di aria per essere trasportate attraverso di essa.

Se le onde sonore non possono essere trasportate nello spazio, allora non saranno in grado di raggiungere le nostre orecchie.

Gli astronauti non possono parlare nello spazio senza un dispositivo mentre non c’è aria per il passaggio delle onde sonore. Ciò significa che gli astronauti non possono comunicare quando sono fuori dalla stazione spaziale, ma possono farlo quando sono all’interno poiché c’è una scorta di ossigeno che le onde sonore possono attraversare.