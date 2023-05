Comet imbarazza Unieuro con offerte al 50% di sconto solo oggi

Le nuove offerte di Comet raccolgono alcuni dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto prima d’ora, il risparmio è di casa per tutti quei consumatori che si sentono liberi di acquistare i prodotti migliori, anche recandosi sul sito ufficiale dell’azienda.

Ricordatevi, infatti, che con Comet risulta essere possibile approfittare dei medesimi sconti affidandosi direttamente all’e-commerce dell’azienda, che prevede la possibilità di ricevere la merce a domicilio a titolo completamente gratuito, un plus non da poco per tutti coloro che andranno a spendere più di 49 euro sull’acquisto dei nuovi device.

Comet, le occasioni sono veramente da non perdere

Gli Extra sconti di Comet potrebbero davvero farvi perdere la testa, sono tra i migliori del momento, ed offrono al consumatore la possibilità di mettere mano al portafoglio per acquistare alcuni ottimi prodotti, tra cui ad esempio top di gamma, con buone scorte disponibili fino all’11 maggio 2023.

Coloro che vogliono risparmiare possono partire dal Motorola Moto G32, acquistabile a 199 euro, passando anche per altri dispositivi della medesima fascia di prezzo, come Redmi Note 12 5G, Redmi Note 11 o Redmi 9A, rientrando nel mondo Xiaomi.

Nelle oltre 38 pagine della campagna promozionale si possono trovare offerte per tutti i gusti, dai dispositivi di casa Samsung, con Galaxy A33 a 279 euro, Galaxy A14 a 179 euro, oppure anche Galaxy A13 a 159 euro, per salire anche verso il top di gamma del momento, il Galaxy S23 Ultra, che potrà essere acquistato con un esborso finale di soli 1299 euro.