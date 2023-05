Colorado Teardrops, se dubiti dell'autonomia dell'auto elettrica punta al camper di scorta

sponsor

L’autonomia delle batterie delle auto elettriche rappresenta una preoccupazione significativa per i potenziali acquirenti di veicoli elettrici, poiché l’autonomia effettiva spesso differisce da quella dichiarata dalle case automobilistiche. Tuttavia, una batteria con un’autonomia di 1.000 km è in fase di produzione e dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno, offrendo una svolta cruciale nel settore dei veicoli elettrici. Mentre si attende l’arrivo di questa batteria rivoluzionaria, l’azienda Colorado Teardrops ha sviluppato un innovativo rimorchio da campeggio che funge anche da caricabatterie per auto elettriche.

Colorado Teardrops: come funziona il camper?

Il rimorchio speciale, esteticamente simile ai tradizionali camper, è dotato di tutto il necessario per un viaggio, come un comodo letto matrimoniale e un letto singolo per un bambino. La caratteristica distintiva però è la presenza di un set di batterie con una capacità di 19 o 38 kWh. Queste forniscono energia all’auto elettrica, garantendo che non si esaurisca la carica durante il viaggio. Inoltre permettono di alimentare luci, elettrodomestici e fornire energia a una casa, rendendo il rimorchio ancora più versatile.

Per le batterie, Colorado Teardrops ha scelto di utilizzare celle al litio ferro fosfato invece delle tradizionali batterie al litio. Questa scelta è stata motivata dal fatto che le batterie al litio ferro fosfato sono più economiche da produrre e presentano una composizione chimica più sicura rispetto alle batterie al litio tradizionali.

Dean Wiltshire, fondatore e proprietario di Colorado Teardrops, sottolinea l’importanza della sicurezza dei clienti e della sostenibilità del prodotto nell’ottica di ridurre le emissioni di gas serra attraverso soluzioni energetiche intelligenti. La protezione dell’ambiente e la sostenibilità sono valori fondamentali per l’azienda, e lo sviluppo di questo innovativo camper rappresenta un passo naturale e coerente nella filosofia di Colorado Teardrops. Il prezzo del camper con il sistema di ricarica integrato si aggira intorno ai 60.000 euro.