Challenge pericolose: nasce una nuova sfida tra i giovani

Negli ultimi anni si è visto lo sviluppo di un fenomeno potenzialmente pericoloso che ha attirato milioni di giovani: le sfide sui social.

Le challenge tra i giovani sono delle sfide di qualsiasi natura che vengono lanciate sui social network per diventare virali e raggiungere un gran numero di partecipanti.

Questo fenomeno nasconde delle insidie e dei pericoli da non sottovalutare assolutamente. Innanzitutto le azioni da svolgere durante le sfide potrebbero essere pericolose per la salute fisica e anche mentale di ciascun individuo. Ricordiamo un esempio recente di challenge che ha portato alla morte di tanti ragazzini. La sfida prendeva il nome di “Blue whale” e consisteva nel portare a termine 50 sfide in 50 giorni fino a completare la più pericolosa di tutte: togliersi la vita.

Quelle che potrebbero apparire delle sfide divertenti possono portare a delle terribili conseguenze per i giovani che pur di non sentirsi esclusi e criticati dai compagni sarebbero disposti a mettere in pericolo la propria vita.

“Sex roulette”: l’ultima challenge spopolata tra i giovani

Recentemente ha spopolato su TikTok una nuova sfida che potrebbe mettere a rischio il futuro e anche la vita di molte giovani ragazze. Si tratta della “Sex roulette”, sfida che consiste nell’avere quanti più rapporti sessuali non protetti possibili senza rimanere incinta.

La challenge è estremamente pericolosa e coinvolge anche ragazzi molto piccoli. I rischi di avere rapporti non protetti non riguardano solo eventuali gravidanze ma anche la possibile contrazione di malattie sessualmente trasmissibili.

Bisogna prestare particolare attenzione ai nostri giovani e cercare di scoraggiare questo tipo di comportamenti anche grazie a una buona educazione sessuale da impartire sia negli edifici scolastici sia nelle nostre case.