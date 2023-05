Bosch folle, offerta scontatissima per il trapano su Amazon

E’ arrivato il momento di acquistare un nuovo trapano Bosch, un prodotto di assoluta qualità caratterizzato da un brand che da sempre produce dispositivi di alto livello, riuscendo così a poter accedere all’elité del settore, godendo ugualmente di accessori che ne ampliano al massimo la versatilità.

Trapano Bosch in super promozione su Amazon

Una splendida offerta è stata lanciata su Amazon, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare un trapano battente – avvitatore a batteria di casa Bosch, con un risparmio più unico che raro. Nello specifico, infatti, la riduzione sarà del 37% rispetto al listino originario di 141,99 euro, per riuscire così a spendere solamente 89,99 euro. Aggiungetelo qui al carrello.

Il modello attualmente in promozione è da 18V, con la classica colorazione verde/nero di Bosch, con una batteria removibile (e ricaricabile) inclusa in confezione. Ciò che lo rende più speciale di quanto immaginiate, è anche la dotazione di accessori inclusi: set di punte per l’avvitatore e due set di punte per il trapano, il tutto corredato da una comodissima custodia in plastica che facilita il trasporto. Di meglio non ci saremmo potuti di nulla aspettare, se volete acquistarlo, ricordatevi che le scorte sono limitate e che potrebbero terminare in pochissimo tempo.