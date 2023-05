Auto, l’incidente che ha messo in piedi infiniti dubbi sull’autonomia completa

L'evoluzione delle automobili sta rapidamente procedendo verso la completa autonomia, con robotaxi operativi già presenti in alcune città del mondo. Tuttavia, emergono dubbi sulla capacità di questi veicoli di affrontare situazioni d'emergenza, come dimostrano alcuni recenti episodi a San Francisco.

L’evoluzione delle automobili sta rapidamente procedendo verso la completa autonomia, con robotaxi operativi già presenti in alcune città del mondo. Tuttavia, emergono dubbi sulla capacità di questi veicoli di affrontare situazioni d’emergenza, come dimostrano alcuni recenti episodi a San Francisco.

Auto: cosa sarebbe successo alla vettura?

Uno di questi casi è avvenuto il 9 febbraio nel Sunset District di San Francisco, quando una vettura Waymo totalmente autonoma si è trovata bloccata in un incrocio transennato a causa di un intervento dei vigili del fuoco. L’auto ha attivato la modalità “protezione”, bloccandosi e accendendo le quattro frecce. Gli agenti presenti sul luogo hanno tentato in diversi modi di spostare il veicolo, utilizzando persino un flare di emergenza, ma senza ottenere alcun risultato.

Questi episodi sollevano numerose domande riguardo al futuro dei veicoli autonomi: se migliaia di auto a guida autonoma circolassero in un centro cittadino, un singolo problema potrebbe causare un blocco del traffico irreversibile? Nonostante l’intelligenza artificiale sia in continua evoluzione, è sorprendente che non sia stata prevista una modalità di emergenza che consenta alle forze dell’ordine di spostare manualmente queste auto in situazioni critiche.

Un video relativo all’incidente mostra gli agenti mentre aprono la portiera del lato conducente della vettura Waymo, senza però riuscire a prendere il controllo del veicolo. È altresì sorprendente che non sia possibile intervenire da remoto in situazioni simili, sollevando interrogativi sulla sicurezza e l’efficienza di questi veicoli.

In futuro, gli ingegneri dovranno affrontare e risolvere questi problemi, assicurando che le auto a guida autonoma siano in grado di gestire adeguatamente situazioni d’emergenza e consentendo alle forze dell’ordine di intervenire e spostare manualmente i veicoli quando necessario. Ciò garantirà non solo la sicurezza di tutti gli utenti della strada, ma anche la fluidità del traffico in contesti urbani.