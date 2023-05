App da disinstallare: le più pericolose per il tuo cellulare

I telefoni cellulari sono ormai parte integrante della nostra quotidianità e apportano alla nostra vita incredibili vantaggi.

Tuttavia affidare i propri dati e le informazioni personali a uno smartphone potrebbe portare a dei rischi incalcolabili. Con l’avvento della tecnologia sono nate anche le sue relative minacce.

Gli smartphone, come sappiamo, hanno la possibilità di scaricare innumerevoli applicazioni più o meno utili per svolgere diverse azioni. Il problema è che non tutte le app che installiamo sui nostri dispositivi apportano dei benefici ma potrebbero invece nascondere dei seri pericoli.

Questi pericoli possono nascondersi dietro ad applicazioni apparentemente innocue e sono rappresentati dai malware.

Cosa sono i malware?

I malware sono dei software malevoli progettati per danneggiare i dispositivi delle ignare vittime con lo scopo di rubare informazioni personali e bancarie, controllare lo smartphone da remoto e deteriorare i sistemi operativi.

Esistono differenti tipologie di malware e sono tutti potenzialmente dannosi per i sistemi operativi che spesso non riescono a riconoscerli e ne permettono l’installazione.

Quali sono le applicazioni da disinstallare immediatamente?

A tal propositivo vi forniremo un elenco dettagliato di app apparentemente innocue ma che in realtà nascondono dei pericolosissimi malware: