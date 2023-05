WindTre, battute Vodafone e Iliad con l’offerta da 5,99 euro

Una delle migliori campagne promozionali di WindTre è stata attivata proprio in questi giorni, al suo interno si possono trovare tantissimi contenuti che vi lasceranno letteralmente a bocca aperta, con la possibilità di accedere a tanti contenuti, riuscendo ugualmente a spendere molto poco.

Un rapporto qualità/prezzo quasi mai visto è stato attivato da WindTre, in questi giorni alcuni fortunati utenti, contattati direttamente dall’azienda per l’attivazione della promo, si ritrovano a poter approfittare di una soluzione inedita ed esclusiva, a costo quasi azzerato. Si tratta a tutti gli effetti di una promo SMS-winback, ciò sta a significare che potrà essere richiesta solamente se verrà ricevuto l’SMS sul proprio numero di telefono.

WindTre, quanti sconti assurdi con la nuova promo

La nuova promozione che potete attivare proprio in questi giorni da WindTre è indiscutibilmente una delle migliori in assoluto, proprio per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, il suo nome è Go 150 Top, e richiede un esborso mensile di soli 5,99 euro, da pagare direttamente tramite il credito residuo della SIM che si andrà ad acquistare con la portabilità iniziale.

Gli utenti sono liberi di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi o vincoli di alcun tipo, ciò permette una grandissima versatilità generale, riuscendo ugualmente ad avere libero accesso ai contenuti posti effettivamente sul piatto da parte dell’azienda. Il bundle è assolutamente da capogiro, parliamo infatti di 150 giga, minuti illimitati e 200 SMS, ricordando comunque che la navigazione raggiunge al massimo il 4G+ (non il 5G).