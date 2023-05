WhatsApp vi SPIA, il nuovo trucco segreto per tracciare chiunque

In molti ricorderanno la paura di qualche anno fa, quando le persone credevano che WhatsApp potesse essere spiata. Effettivamente era così, dal momento che alcune applicazioni consentivano tale pratica sia a pagamento che in maniera gratuita.

Tale fenomeno oggi risulta scongiurato al 100%, visto che WhatsApp ha lottato con tutte le sue forze per debellarlo. Ci sarebbe però un’altra soluzione molto valida, anche se meno invasiva.

WhatsApp, con questo nuovo trucco avrete la possibilità di spiare le persone nei loro movimenti giornalieri

Scegliere dal web un’applicazione qualsiasi che però potrebbe rivelarsi fondamentale per i vostri obiettivi, potrebbe risultare una soluzione giusta. Se siete assidui utilizzatori di WhatsApp in quanto applicazione di messaggistica istantanea, potrete avere un’opportunità straordinaria. Basterà infatti riferirsi ad una particolare applicazione di terze parti, la quale al giorno d’oggi risulta gratuita ma anche legale al 100%. In poche parole non rischiate di incorrere in problematiche con la legge.

Tutto quello che dovrete fare sarà semplicemente andare su internet e cercare il nome Whats Tracker. Si tratta di una piattaforma esterna a WhatsApp che però vi consentirà di spiare le persone nei loro movimenti all’interno della celebre app di messaggistica. Una volta scaricata l’applicazione, potrete scegliere dalla vostra rubrica, che si collegherà in automatico, i numeri da monitorare durante la giornata.

In questo modo potrete ricevere una notifica tutte le volte che l’utente da voi controllato deciderà di connettersi a WhatsApp o magari di uscire. Alla fine della giornata poi ci sarà anche un report finale con tutti gli orari precisi messi in colonna.