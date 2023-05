Nokia XR21 ufficiale, è il Nokia 3310 in salsa moderna

Nokia XR21 è il nuovo rugged-phone di HMD Global, uno smartphone adatto per ogni situazione o ambito di utilizzo, anche le condizioni ambientali più estreme. Se rientrate nella frangia di utenti sempre preoccupata dello stato del proprio dispositivo mobile, che si possa rigare, rovinare o possa semplicemente cadere in acqua, sappiate che l’azienda nordica ha pensato a voi con il modello appena presentato.

Il prodotto in questione può essere quasi considerato l’equivalente moderno del celeberrimo Nokia 3310, un modello con tutti gli agi ed i comfort del momento, ma allo stesso tempo resistente alla polvere, alle cadute (fino a 1,8 metri) ed anche all’acqua (può resistere anche 72 ore sotto una pioggia torrenziale, oltre che essere immerso per oltre 1 ora in 1,5 litri d’acqua). La scocca è realizzata in alluminio pressofuso, riciclato al 100%, con struttura di materiali resistenti, ed ovviamente Gorilla Glass Victus a protezione del display.

Nokia XR21: gli altri suoi punti di forza

I punti di forza di Nokia XR21 sono indubbiamente molteplici, può resistere fino a 55 gradi (partendo da -20 gradi centigradi), il display da 6,49 pollici è perfettamente compatibile con il tocco con mani bagnate o i guanti, mentre l’autonomia è di circa 2 giorni consecutivi, in questo modo sarà possibile utilizzarlo in mobilità, senza l’ansia di avere rapidamente a disposizione una presa a muro.

La riproduzione OZO degli altoparlanti integrati offre un audio coinvolgente e dettagliato, oltre un volume che raggiunge anche i 96 dB (sono altoparlanti stereo). La promessa di HMD Global è di fornire 4 anni di patch di sicurezza mensili e 3 anni di aggiornamenti per il sistema operativo, con anche 3 anni di garanzia (e riparazione/sostituzione dello schermo nei primi 12 mesi). Il Nokia XR21 sarà in vendita a partire dalla prossime settimane, al momento non è stato comunicato il prezzo.