MediaWorld, smartphone quasi gratis con le offerte al 75%

Le offerte al 75% di sconto vi lasceranno letteralmente a bocca aperta, avete pochissimo tempo a disposizione per accedere ad una serie di ottimi prezzi bassi che aiuteranno a risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato, in questo modo il risparmio è assicurato, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Il volantino Mediaworld è diffuso come al solito su tutto il territorio nazionale, ciò sta a significare che i medesimi acquisti possono essere completati dovunque vogliate, a prescindere dalla dislocazione territoriale, o comunque dalla vostra volontà di completarli tramite il sito ufficiale dell’azienda.

MediaWorld, quanti sconti sono disponibili in esclusiva

Con Mediaworld non si scherza assolutamente, gli utenti sono veramente contenti di essere in grado di mettere le mani su prodotti dalla qualità decisamente superiore, anche riuscendo ugualmente a risparmiare molto più del previsto. Tra i dispositivi da non perdere assolutamente di vista troviamo comunque veri e propri top di gamma, anche di recente commercializzazione.

Imperdibili sono infatti i vari Xiaomi 13 Pro, disponibile oggi a 1399 euro, affiancato dal fratello minore, lo Xiaomi 13, il cui prezzo non va oltre i 999 euro. Per essere sicuri di spendere meno del listino originario, dovreste puntare verso il mondo Samsung, dove troverete Galaxy S23+, oggi proposto a 1049 euro, oppure anche gli 849 euro necessari per l’acquisto del Galaxy S23, un risparmio notevole alla portata di tutti. Non manca, infine, il top assoluto della line-up del 2023, quale è il Galaxy S23 Ultra, oggi potrà essere acquistato con un esborso finale di soli 1449 euro.