Lidl ha appena lanciato una promo pazzesca, approfitta ora di questo grande sconto

Quando è bel tempo chi ha un terrazzo o un giardino può cominciare a godersi l’aria aperta, sia pranzando tutti i giorni fuori, sia invitando parenti e amici a godersi il bel tempo insieme a buon cibo e bevande.

Questo può diventare noioso se dobbiamo entrare e uscire dalla cucina per tenere d’occhio il cibo. Allora per rimediare approfittate di questa offerta della Lidl: barbecue a gas a soli 244,99€.

Questo barbecue è composto da 4 zone cottura ed è facile da spostare grazie alle sue 4 ruote, di cui 2 con freno. Include 1 cacciavite e 1 chiave fissa per il montaggio.

Ecco come è composto e come è fatto

Questo prodotto in offerta speciale ha due bruciatori principali, mentre per quanto riguarda le misure l’area della griglia è larga 63,5 cm e alta 42 cm, quindi puoi cucinare più pezzi di carne contemporaneamente, o carne e verdure, pannocchie di mais, ecc. Questo permetterà alle pietanze di cuocersi bene e in modo uniforme, e nello stesso tempo ti consentirà di risparmiare minuti preziosi.

Inoltre, misura 90 cm di altezza in modo, ed è stato fatto in modo che sia comodo anche per la postura. L’accensione è piezoelettrica, cioè devi solo girare la manopola e regolare il fuoco come preferisci. La confezione include anche un tubo di collegamento per la bombola del gas.

Come extra include un apribottiglie e tre ganci dove mettere gli utensili da barbecue quando non li usi. Anche se se preferisci puoi usare i suoi due ripiani pieghevoli laterali. Approfitta ora di questa grande offerta.