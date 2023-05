Lettore MP3 con display touch a colori in offerta a 17 euro su Amazon

Mettete subito le mani su un bellissimo lettore mp3 in vendita nel periodo corrente a soli 17 euro, il risparmio è super.

Le offerte Amazon sono da sempre le migliori tra quelle attualmente disponibili sul mercato italiano, per questo motivo apprezziamo davvero tanto la possibilità di mettere le mani su prodotti di assoluta qualità, senza mai spendere cifre eccessive, come nel caso del bellissimo lettore MP3, dotato di display touch a colori, attualmente in promozione a soli 17 euro.

Amazon, nuove offerte ogni giorno per spendere sempre meno

Nel 2023 avere un lettore MP3 potrebbe essere superfluo, data la grandissima diffusione di smartphone che possono a tutti gli effetti adempiere gli stessi compiti. Nonostante tutto questo, potrebbe essere interessante, per determinati utenti, avere a disposizione un prodotto simile potrebbe tornare molto utile.

Su Amazon è possibile acquistare un modello molto interessante, di forma rettangolare, dotato di un ampio display a colori touchscreen (si trattano di 2,4 pollici di diagonale), con una spesa finale di soli 17 euro (partendo da 27 euro, applicando il coupon presente in pagina). Se lo volete acquistare, premete qui.

Tra le altre funzioni nascoste all’interno del suddetto dispositivo possiamo anche trovare ben 64GB di memoria interna, ciò permette di salvare direttamente la musica sullo stesso, con supporto a qualsiasi dispositivo in commercio, data la presenza di connettività bluetooth 5.2. Il suono è in alta definizione, sono disponibili anche funzionalità di lettura di e-book, sveglia, radio FM o registratore vocale, inclusi nella vendita troverete anche gli auricolari.