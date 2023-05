IPTV, nuovo scatto contro lo streaming: le nuove sanzioni

La morsa ferrea delle autorità italiane contro la tecnologia dello streaming IPTV continua e si amplia ancora in questa stagione primaverile. Il Governo ha ufficializzato proprio in queste settimane una nuova campagna a contrasto della pirateria televisiva ed a contrasto di tutti coloro che guardano i contenuti di Sky e di DAZN senza pagare.

IPTV, i nuovi rischi per tutti gli utenti

In base a quelle che sono le nuove norme previste dall’Italia, le autorità avranno vita semplice nel bloccare gli indirizzi IP che trasmettono contenuti televisivi criptati senza autorizzazione. Per bloccare un canale IPTV sarà necessaria poco più di mezz’ora. In tal modo, non ci sarebbero per gli utenti i tempi tecnici per completare la visione di una partita di calcio o anche la visione di un film.

Capitolo altrettanto importante è quello legato alle sanzioni e ad una condanna che diviene certa per chi trasmette il segnale IPTV. Il rischio massimo è quello di una reclusione in galera sino a 4 anni. Previste anche sanzioni per utenti che si avvalgono dell’IPTV con una multa dai 500 ai 1000 euro.

La via dello streaming illegale talvolta guarda anche con profondo legame ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo