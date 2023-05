iPhone 15, il nuovo modello quasi sicuramente vi deluderà

Il 2023 segnerà l’arrivo dell’iPhone 15, e nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio ufficiale, le indiscrezioni sul nuovo modello di Cupertino stanno già circolando sul web. Ma attenzione, perché alcune presunte specifiche tecniche del modello potrebbero deludervi e non poco.

iPhone 15: spoiler sulle caratteristiche del prodotto

Secondo quanto emerso, il nuovo dispositivo sembrerebbe più un’evoluzione leggera dell’iPhone 14 piuttosto che un modello completamente nuovo. Le specifiche tecniche dell’iPhone 15 includerebbero uno schermo OLED da 6,1 pollici e un chipset A16 Bionic, simile a quello della serie 14. L’unica differenza sostanziale sarebbe l’introduzione di un ingresso USB-C, in realtà imposto da una direttiva europea che richiede la standardizzazione degli ingressi dei dispositivi elettronici.

Per quanto riguarda la versione Pro, si parla di una scocca in titanio e una versione Pro Max con uno schermo più grande, uno zoom periscopico e una batteria più capiente per garantire una maggiore autonomia.

Tra le altre novità estetiche, alcuni rumor suggeriscono che l’iPhone 15 potrebbe abbandonare i tradizionali tasti a pressione in favore di pulsanti tattili, anche se Apple potrebbe aver fatto marcia indietro a causa di difficoltà produttive. Inoltre, il classico switch per passare dalla modalità silenziosa o vibrazione potrebbe essere sostituito da un pulsante specifico, con funzionalità aggiuntive, disponibile solo sui modelli Pro e Pro Max. Per quanto riguarda la sporgenza delle fotocamere, sembra che non ci saranno differenze significative rispetto al modello 14. L’iPhone 15 dovrebbe avere un design più arrotondato rispetto al suo predecessore, risultando più morbido e meno aggressivo.

Nonostante non sia stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, si prevede che la presentazione avverrà entro la fine dell’estate e che il dispositivo sarà disponibile sul mercato prima della fine del 2023. Anche il prezzo dei nuovi modelli non è stato confermato, ma si ipotizza che l’iPhone 15 Ultra possa partire da circa 1.299 dollari, con un aumento di 200 dollari rispetto all’iPhone 14 Pro Max.