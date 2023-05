Iliad propone la sua tariffa con 150 Giga: tre servizi gratis a maggio

Questa proposte ha un formato speculare a quello dei mesi scorsi con la presenza di chiamate da effettuare verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per la connessione di rete, per un costo pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Anche nei primi giorni di maggio, la campagna di Iliad prosegue senza sosta. Il gestore francese ha deciso di confermare per tutti gli utenti la convenienza di alcune tra le sue migliori ricaricabili low cost per la telefonia mobile, a partire dalla popolare Giga 150.

Iliad e il ritorno della Giga 150: i tre servizi a costo zero

A maggio è confermata in toto anche la strategia commerciale legata alla Giga 150, con la presenza di alcuni servizi a costo zero che si aggiunge a soglie di vantaggio e prezzi da ribasso.

I clienti che scelgono l’operatore francese possono optare, ad esempio, per le telefonate senza limiti verso l’estero. In questo modo parlare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali sarà del tutto a costo zero. La lista dei paesi per le comunicazioni gratuite prevede più di sessanta nazioni tra i diversi continenti.

Altro servizio a costo zero da non sottovalutare è quello della segreteria telefonica, servizi che altri provider come TIM, Vodafone e WindTre prevedono previa pagamento di un piano mensile.

La grande sorpresa di Iliad è però legata al lancio della tecnologia 5G. Anche grazie alla promozione Giga 150, gli abbonati del provider francese potranno navigare in rete con le velocità migliori di sempre senza costi aggiuntivi rispetto alla ricaricabile principale.