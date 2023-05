Esselunga distrugge Unieuro, prodotti quasi gratis solo oggi

Esselunga è pronta a ritagliarsi un grosso spazio nel cuore di milioni di consumatori, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente invidiabile, ricca di occasioni e di prodotti da non perdere, con prezzi quasi mai visti prima d’ora in Italia.

Tutti gli ottimi prezzi attualmente disponibili sono da considerarsi disponibili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, in quanto al momento è bene sapere che gli stessi acquisti, come al solito del resto quando parliamo di Esselunga, non devono assolutamente essere completati sul sito ufficiale dell’azienda.

Esselunga, offerte da non credere con il volantino

La nuova offerta tech di Esselunga vuole focalizzare la propria attenzione su uno smartphone decisamente economico, stiamo parlando del bellissimo Xiaomi Redmi 12C, modello di fascia bassa che ha fatto sentire la propria voce più volte nel corso del tempo, e che oggi può essere acquistato a soli 139 euro, entro e non oltre il 10 maggio 2023, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Nel caso in cui a tutti gli effetti non conosceste il modello in promozione, ricordiamo essere dotato di un ampio display da 6,71 pollici in diagonale, un IPS LCD con risoluzione HD+, affiancato da un processore MediaTek Helio G85, dalle discrete prestazioni, come anche 4GB di memoria RAM, una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da ben 50 megapixel, 128GB di memoria interna, ed una buona batteria che supporta la ricarica rapida a 10 watt.

Il risparmio è ottimo, il prodotto commercializzato è disponibile solamente nella sua variante no brand, e garanzia di 24 mesi.