Ecco quali sono le banconote che sono uscite fuori dalla circolazione

Queste banconote hanno ancora valore legale, ma non saranno più stampate dalla banca europea, per questo motivo ti conviene sostituirle al più presto

Il lancio della seconda serie di banconote Euro è stato completato nel maggio 2019. La prima serie di banconote che ha visto l’uscita delle serie da 5 a 500 euro invece, è stata emessa dal 2002, ed è stata sostituita dalla nuova serie da 5 a 200 euro. Ma quali sono ancora valide?

La Banca Centrale Europea ha deciso di non includere la banconota da 500 euro nella seconda serie di banconote in euro. Per questo motivo non saranno più emesse e non sono più in circolazione dal 2019.

Ma le vecchie banconote Euro della prima serie sono ancora valide? Restano valide e sono spendibili senza problemi nell’Eurozona.

Le banconote da 500 euro della Prima Serie sono ancora valide ma sono in fase di ritiro. Nonostante questo, hanno lo stesso valore delle banconote equivalenti della seconda serie.

Ecco come sono fatte

Hai ancora delle vecchie banconote euro della prima serie? È facile cambiare le vecchie banconote in euro utilizzando dei servizio di cambio online o direttamente alla banca.

Le banconote in euro sono fatte di cotone e sono fabbricate in stamperie situate nell’area dell’euro. Vengono trasportati alla Banque de France per essere immagazzinati prima di essere messi in circolazione. Le banche commerciali ordinano la quantità di banconote di cui hanno bisogno e le ritirano presso le filiali della Banque de France utilizzando società di trasporto di contante.

Quindi distribuiscono le banconote al pubblico in generale tramite le proprie filiali o tramite sportelli automatici (ATM). Una volta nel portafoglio del cliente, le banconote vengono utilizzate quotidianamente per acquistare beni e servizi dai rivenditori.