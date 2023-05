Cuffie bluetooth UGUALI alle AirPods di Apple, il prezzo è 17 euro su Amazon

Su Amazon sono in vendita delle cuffie dal design praticamente identico a quello proposto da Apple per le sue AirPods, ecco i dettagli

Trovare un paio di cuffie wireless con tanto di custodia di ricarica che possano assolvere alle funzioni di cui tutti oggi hanno bisogno, ormai è semplicissimo. C’è l’imbarazzo della scelta, ma oggi risolviamo il problema con un dispositivo davvero interessante, il quale è formato in realtà da due unità che sono infatti gli auricolari.

Cuffie uguali alle AirPods di Apple, il prezzo oggi è davvero molto basso: costano solo 17 euro su Amazon

Estremamente simili al design dei nuovi AirPods di terza generazione, queste cuffie riescono a fornire ottime qualità al loro interno.

Ci sono infatti bassi con unità di riduzione del rumore e un ottimo suono in amplificazione. Inoltre ci sono fino a 5 ore di riproduzione alla volta, le quali diventano 50 utilizzando le cuffie con la custodia di ricarica al seguito. Chiaramente sono anche resistenti all’acqua e alla polvere. Lo standard bluetooth è quello di tipo 5.1. Il prezzo è di 17,50€ su Amazon, per averle adesso aggiungile ora al carrello.