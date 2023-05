ChatGPT, ora si può usare gratuitamente anche su Telegram e Whatsapp

Per accedere a ChatGPT e integrarlo nelle app di messaggistica, occorre seguire semplici passaggi utilizzando software che lo integrano tramite API. Vediamo i principali software per usare ChatGPT su Whatsapp e Telegram.

Nell’ultimo periodo, in seguito alle “disfunzioni” di ChatGPT in Italia, sono emerse diverse alternative per usufruire dei servizi offerti dal chatbot sia su PC che su smartphone. Grazie quindi ad alcuni sviluppatori, è ora possibile utilizzare l’AI gratuitamente su Whatsapp e Telegram.

ChatGPT: le alternative al classico chatbot

Su Whatsapp, Shmooz AI è uno dei più popolari per accedere a ChatGPT. Basta visitare il suo sito e premere “Start Shmoozing”. Shmooz AI risponde alle domande e crea immagini con intelligenza artificiale. Il servizio però ha un costo variabile in base al numero di messaggi al mese, a partire da 2,99 dollari per 100 messaggi.

Un altro software per Whatsapp è Wiz AI, basato su ChatGPT-3.5. Può essere utilizzato gratuitamente per 5 prompt, dopodiché costa 2 dollari al mese. Per provarlo, visitare getwiz.xyz e premere “Get started”.

MobileGPT, dotato di GPT-4, è il software più avanzato e costoso. Oltre a chattare con il chatbot, crea immagini e redige documenti Word. Dopo una prova di 24 ore, il servizio costa 20 dollari al mese. WhatGPT, simile ai precedenti, processa prompt, risponde alle domande, crea immagini e comprende messaggi audio. Il costo varia in base ai prompt, a partire da 1,49 dollari al mese.

Su Telegram, BuddyGPT offre 10 prompt gratuiti al mese e la creazione di 3 immagini. Il costo varia tra 5,99 e 7,99 dollari al mese. Infine, YourChatAI su Telegram è gratuito e non richiede registrazione. Per accedervi, visitare il sito ufficiale e premere su YourChat Telegram. L’app offre anche altre funzioni, come YourFriends, per chattare con personaggi famosi replicati dall’intelligenza artificiale.