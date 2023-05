TIM distrugge Vodafone con la nuova Power Supreme da 150GB quasi gratis

Alcuni gestori stanno riuscendo a capire dove intervenire per conquistare un buon numero di utenti. Allo stesso tempo la concorrenza vuole rispondere per le rime e per questo si preannuncia una battaglia su diversi fronti proprio durante il mese di maggio, il quale precede il periodo estivo. Dopo aver visto i gestori virtuali prendere il largo, i vecchi provider vogliono tornare all’arrembaggio, provando a detronizzare queste piccole potenze che un tempo gli utenti non facevano altro che allontanare a prescindere. TIM è una delle fazioni in questione, soprattutto con le sue ultime promo con alta qualità di rete.

TIM, la nuova Power Supreme ha davvero tutto al suo interno: ecco quanto costa

Non c’è solo il mondo dei gestori virtuali, ma bisogna ricordare che quei vecchi provider che hanno dominato in passato, possono ancora farlo. TIM è il classico esempio di tutto questo, soprattutto con le sue ultime offerte lanciate sul mercato italiano.

Quella che sta destando molta più curiosità negli utenti, soprattutto quelli che vogliono rientrare, è l’ultima Power Supreme. Con questa nuova offerta TIM vuole dare a tutti l’idea di convenienza per quel che concerne soprattutto il rapporto tra i contenuti e il prezzo mensile. All’interno della promo sono infatti presenti minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti e 150 giga per navigare sul web usando la rete 5G.

Il prezzo mensile per chi avrà occasione di sottoscrivere la nuova offerta, sarà di 7,99€ al mese. Ricordiamo che la promo è destinata solo ad alcuni utenti. Più in particolare potranno sottoscriverla coloro che provengono da Iliad, gestori virtuali e Poste Mobile.