Smartphone bizzarri, questi dispositivi geniali vi strapperanno un sorriso

Nel corso degli anni, sono stati creati smartphone bizzarri con design strani e unici, rendendo i dispositivi odierni quasi noiosi. Tra questi, alcuni erano particolarmente stravaganti e geniali. Siete pronti per immergervi nell'originalità assoluta?

Smartphone bizzarri: la lista è lunga ma ve ne offriremo un assaggio

Il Samsung P300, lanciato nel 2006, assomigliava a una calcolatrice e si distingueva senza alcun dubbio dalla massa. Nel 2007, Bang & Olufsen e Samsung collaborarono invece per creare il Serenata, un telefono incentrato sulla musica con un prezzo di 2.000 dollari. Prima di questo però le stesse aziende presentarono il Serene, un telefono elegante con una rotella di scorrimento in stile iPod, ma con specifiche scarse e alcuni difetti.

Il telefono C91 Golden-Buddha, lanciato nel 2009, aveva un design dorato e lussuoso con stili buddisti. Nonostante l’aspetto strano, aveva caratteristiche decenti come uno schermo da 2 pollici e una fotocamera da 1,3 megapixel. L’Haier P7, rilasciato nel 2004, era dotato di un design folle simile a una penna con un piccolo schermo e una fotocamera da 0,3 megapixel.

L’LG G Flex era un telefono innovativo con una forma particolare, ma è stato considerato troppo grande e costoso per avere successo. Il Virgin Mobile Lobster, un telefono televisivo del 2006, aveva un sintonizzatore DAB e permetteva di guardare la TV, ma aveva problemi di ricezione del segnale. Il Microsoft Kin fu invece un flop a causa di problemi con il sistema operativo e il prezzo.

Il Motorola Flipout aveva un design quadrato con uno schermo ribaltabile e una tastiera QWERTY. Il Nokia 7280, con un design simile a un rossetto, era pensato per essere un’icona della moda. Altri telefoni Nokia, come il 7600, il 7700 e il 7710, presentavano design e funzionalità insoliti, come forme a gioiello, grandi schermi touchscreen e funzioni da PDA.

Infine il Nokia N93 si concentrava sull’acquisizione di video, mentre l’N-Gage cercava di attirare i fan del GameBoy come telefono da gioco. Infine, il Pantech Pocket del 2011 aveva un display 4:3 da 4 pollici e il Samsung Galaxy Round era il primo smartphone con display curvo.

Di tutti questi smartphone bizzarri una cosa è certa: sebbene non abbiano avuto successo, hanno sicuramente lasciato il segno nella storia della telefonia mobile.