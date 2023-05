Rabona Mobile: continuano i problemi di connessione

L’operatore virtuale Rabona Mobile ha dei problemi tecnici ormai da un mese. I clienti non possono inviare SMS da oltre e un mese e non riescono a navigare in internet da un paio di settimane.

Giustamente i clienti stanno iniziando a perdere la pazienza, anche perché fino ad ora hanno continuato a pagare il rinnovo della propria offerta.

Rabona Mobile ancora in down

La storia di Rabona Mobile fino ad ora, assomiglia molto a quella di Bip Mobile, operatore virtuale che dal dicembre 2013 ha smesso di funzionare. Inizialmente i clienti rimasero senza linea internet e l’operatore non seppe dare loro una spiegazione, disse solamente che avrebbe ripristinato la connessione nel giro di poco. Purtroppo però questo non accadde mai, perché dal dicembre 2013 l’operatore non tornò più a funzionare e rimasero ben 220 mila clienti senza una tariffa.

Successivamente si è scoperto che, l’insolvenza di Bip Mobile verso i propri fornitori ha portato al distacco delle linee. In realtà, non possiamo sapere se è quello che è davvero successo a Rabona Mobile anche se gli eventi sono molto simili. Peraltro anche stavolta, è la stessa Rabona ad ammettere l’esistenza di un contenzioso. Un braccio di ferro che sarebbe addirittura finito sul tavolo dell’AGCOM.

Un problema contrattuale che però Rabona non racconta nei dettagli, lasciando gli utenti a brancolare letteralmente nel buio. Migliaia di clienti se ne sono andati, così nel caso dovesse tornare a funzionare si ritroverebbe con praticamente la metà dei clienti che aveva in precedenza. Si tratta di una situazione davvero molto complicata che, per ora, nessuno ha chiarito in modo definitivo. Non ci resta che attendere per scoprire gli avvenimenti nelle prossime settimane.