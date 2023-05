OnePlus lancia le offerte di maggio anche sul proprio sito

Il mese di maggio si apre con una carrellata di offerte pensate dal colosso OnePlus che propone il flagship OnePlus 11 e tanti altri dispositivi in sconto sul proprio store ufficiale.

Le offerte che dureranno per tutto l’arco del mese permetteranno ai potenziali acquirenti di risparmiare sull’acquisto di uno smartphone o di un paio di cuffie del produttore cinese. Scopriamo maggiori dettagli.

OnePlus lancia le offerte di maggio 2023

Tutti i prodotti che fanno parte di questa promozione che durerà fino all’ultimo giorno del mese appena iniziato, sono acquistabili con sconti, bundle o altre tipologie di “benefit” che permettono di risparmiare qualcosa (o ricevere un cashback) rispetto al prezzo di listino. Le offerte sono varie e comprendono più tipologie di prodotto: smartphone, cuffie e molto altro.

Un esempio è lo smartphone OnePlus Nord 2T 5G di fascia media che viene ora proposto a 369 euro con 30 euro di sconto rispetto ai 399 euro di listino. C’è anche la possibilità di ottenere un bonus istantaneo di 17 euro e ricevere fino a 250 euro di credito. Troviamo che OnePlus Nord CE 3 Lite 5G a soli 329 euro, in questo caso lo smartphone non è scontato ma permette di ricevere in omaggio una cover o un paio di cuffie della serie Nord.

Si aggiunge alla lista anche OnePlus 10 Pro, nella versione 8/128 GB ha un prezzo di 749 euro mentre nella versione 12/256 GB costa 779 euro invece di 999 euro. Visitando il sito ufficiale dell’operatore troverete anche tanti altri prodotti in sconto. Vi ricordo che la promozione è valida fino al prossimo 31 maggio 2023 salvo proroghe nelle prossime settimane!.