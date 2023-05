Neuralink battuta sul tempo, nuovi chip impiantati nel cervello che curano cecità e molto altro

Neuralink sta cercando di ottenere l’approvazione della FDA per testare i BCI Neuralink sulle persone e farli approvare per usi medici.

Ma una biotecnologia nello Utah sembra averli battuti sul tempo, abbastanza profumatamente, e ha già impiantato il chip in dozzine di pazienti.

Blackrock Neurotech, con sede a Salt Lake City, aspira a curare la disabilità fisica, la cecità, la sordità e la depressione. Il chip NeuroPort Array consente alle persone di controllare arti robotici e sedie a rotelle, giocare ai videogiochi e persino provare sentimenti.

Funziona utilizzando quasi 100 microaghi che si attaccano al cervello che leggono i segnali elettrici prodotti dai pensieri di qualcuno. Più di tre dozzine di persone l’hanno finora l’hanno provato. Il dispositivo è stato impiantato per la prima volta in un essere umano nel 2004. I leader dell’azienda sperano di portarlo presto sul mercato, annunciando nel 2021 che puntano per il prossimo anno.

“Siamo l’unica azienda con impianti BCI a cervello diretto negli esseri umani“, ha affermato Marcus Gerhardt, co-fondatore di Blackrock. “Con l’uso di impulsi cerebrali, i nostri array impiantati hanno consentito ai pazienti di collegarsi direttamente ai computer, controllare arti robotici e sedie a rotelle, giocare ai videogiochi e persino ripristinare la sensibilità“.

L’approccio di Blackrock impiega un microchip impiantato con 96 array, che sono piccoli chip cerebrali a forma di ago in grado di leggere e stimolare impulsi elettrici. Può essere posizionato ovunque sulla superficie del cervello. Più dispositivi possono essere impiantati nel cervello della stessa persona.

Una soluzione anche per chi è sordo e cieco

Il dispositivo monitora gli impulsi elettrici creati dai pensieri di chi lo indossa dopo l’impianto. Questi segnali vengono decodificati dal software di apprendimento automatico in comandi digitali come i movimenti del cursore, che possono essere utilizzati per azionare protesi e apparecchiature informatiche.

Questo può aiutare qualcuno a disegnare con un braccio robotico, utilizzare programmi per computer o controllare una sedia a rotelle o un arto protesico. Tuttavia, l’azienda sta ora cercando l’approvazione della FDA per i dispositivi progettati per l’uso al di fuori del laboratorio, come quelli utilizzati da persone con paralisi a casa.

“Stiamo perseguendo l’autorizzazione normativa del primo BCI al mondo costruito appositamente per l’uso domestico: MoveAgain“, ha aggiunto Gerhardt. “Questa tecnologia medica intende migliorare la libertà e il movimento dei pazienti con paralisi e, in definitiva, la qualità della vita”.

Si aspetta che i BCI diventino comuni nei pazienti paralizzati come lo sono i pacemaker nelle persone con problemi cardiaci. “Una volta che i BCI per uso domestico saranno accessibili, consentiranno alle persone di creare nuovi stili di vita che potrebbero sembrare irraggiungibili a causa del loro handicap; ci aspettiamo di vedere le persone tornare al lavoro, ottenere una maggiore indipendenza e connettersi con il mondo in modi nuovi e potenti“, afferma.

“Il nostro obiettivo a lungo termine è che i nostri impianti siano ampiamente disponibili per le persone con paralisi come i pacemaker lo sono per quelli con problemi cardiaci“. L’azienda sta già lavorando alle connessioni cervello-computer che aiuteranno a ripristinare l’udito e la vista.