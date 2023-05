MediaWorld, distrutta Unieuro con queste offerte al 75%

Le offerte MediaWorld raggiungono livelli inediti ed esclusivi, sono davvero molto più alte del previsto, con le occasioni messe sul piatto per riuscire a far risparmiare tutti i consumatori che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare i prodotti di elettronica maggiormente desiderati.

La spesa da MediaWorld è davvero ridotta rispetto al listino originario, tutti gli acquisti possono tranquillamente essere completati dovunque si voglia, sia nei negozi fisici, che direttamente online sul sito ufficiale. In questo modo risulta essere un volantino estremamente versatile, che riesce ancora una volta a convincere e sopraffare anche i più quotati rivenditori di elettronica del nostro paese.

MediaWorld, quali sono i nuovi prodotti da acquistare subito

I prezzi da MediaWorld sono veramente in forte ribasso, gli utenti sono effettivamente liberi di riuscire ad accedere ad alcuni ottimi prodotti in promozione, tra cui ad esempio smartphone di ultima generazione. Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista non potrebbe che essere Xiaomi 13 Pro, in vendita a 1399 euro, passando anche per il fratello minore, Xiaomi 13, oggi fermo a 999 euro.

Gli utenti che invece amano il mondo Samsung, devono sapere essere disponibili anche i vari galaxy S23 Ultra, il cui prezzo è fisso a 1449 euro, scendendo poi verso Galaxy S23+, acquistabile da tutti a 1049 euro, oppure Galaxy S23, il più economico della line-up del 2023, disponibile per tutti gli utenti a 849 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB.