Expert, gli sconti sono pazzeschi con prezzi mai visti

Una nuova campagna promozionale è stata oggi resa disponibile da Expert, con la quale l’azienda riesce indubbiamente a promettere a tutti un risparmio inedito ed esclusivo, i suoi prezzi sono più bassi delle dirette concorrenti, senza rinunce in termini di qualità generale.

Il volantino, che trovate indicato poco sotto, è da ritenersi attivo solamente per coloro che si affideranno ai punti vendita di proprietà dell’azienda, in particolar modo coloro che vorranno acquistare recandosi personalmente in negozio, oltre che direttamente sul sito, dove sarà possibile trovare gli stessi prezzi, con l’aggiunta diretta della necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (a prescindere dal livello di spesa raggiunto).

Ogni giorno sul canale Telegram di TecnoAndroid, che potete raggiungere a questo link, potete trovare le offerte Amazon con una lunga serie di codici e coupon gratis.

Expert, tutte queste occasioni sono assolutamente imperdibili

I nuovi sconti messi a disposizione da parte di Expert sono indubbiamente tra i migliori che abbiamo mai visto, sono davvero tantissimi i prodotti in promozione che gli utenti possono acquistare liberamente, riuscendo altresì a risparmiare molto più del previsto. Per quanto riguarda la fascia alta della telefonia mobile, troviamo a disposizione sostanzialmente sempre gli stessi modelli, capitanati da Galaxy S23 Ultra, disponibile a 1399 euro, per poi scendere verso Galaxy S23+ a 1099 euro, oppure anche Galaxy S23, il cui prezzo finale è di 859 euro.

Sempre all’interno del medesimo volantino si possono anche scovare molte altre occasioni interessanti, con prezzi sotto i 500 euro, tra cui spiccano chiaramente redmi note 12 pro+ (il più caro della selezione), oppure anche TCL 30Se, Realme C30, Redmi Note 11 Pro 4G, Realme C35, Redmi Note 12, Oppo A17, Realme C55 e Samsung Galaxy A54.