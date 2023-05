Euronics batte Unieuro con un volantino pazzesco e ricco di sconti

Il volantino Euronics è una piccola perla in un mondo di prezzi sempre più alti, in questi giorni gli utenti si sentono davvero liberi di spendere molto poco sui vari prodotti acquistabili a prezzi scontati, riuscendo così ad accedere ugualmente alle piccole chicche disponibili online, e non solo.

I prodotti più interessanti che potrete acquistare a prezzo scontato da Euronics, sono disponibili per un brevissimo periodo, solo in questi giorni avrete libero accesso alle offerte, anche se potrete goderne solamente recandovi personalmente in negozio, ricordiamo infatti che gli stessi sconti potrebbero presentare piccole differenze in relazione al socio di appartenenza.

Euronics, offerte che battono Unieuro dai prezzi mai visti

Occasioni molto interessanti sono raccolte direttamente nelle pagine del volantino Euronics, intitolato Rottama Tutto, con il quale gli utenti possono confrontarsi nei punti vendita del socio Dimo in Italia, entro e non oltre il 10 maggio. Oggi è possibile acquistare alcuni dei migliori top di gamma del periodo, come i nuovissimi iPhone 14 Plus, disponibile a 999 euro, oppure anche il rivale più agguerrito, il Samsung Galaxy S23, il cui prezzo si aggira attorno agli 899 euro.

Le alternative presenti all’interno del volantino euronics sono comunque molto interessanti, promettono agli utenti di acquistare prodotti più economici, come Honor 70, in vendita a 449 euro, finendo anche per mettere le mani sul buon vecchio Samsung Galaxy S22, che oggi risulta essere in vendita a 599 euro. Tutti i dispositivi elencati, e molti altri ancora, sono disponibili nei negozi nella variante no brand.