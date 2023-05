DAZN, presto il servizio diventerà gratuito su tutti gli smartphone ecco quando ottenerlo gratis sullo smartphone

Negli ultimi anni, il campionato italiano di calcio ha subito una trasformazione radicale, soprattutto in termini di diritti televisivi, grazie all’ascesa di DAZN, piattaforma in continua crescita in Italia. A partire dal 2018, essa è stata la prima piattaforma streaming a trasmettere la Serie A, inizialmente con tre partite per turno. Nonostante le critiche iniziali e i problemi tecnici, il colosso dello sport ha rivoluzionato il mercato.

DAZN: il cambiamento dopo le difficoltà

Negli ultimi dodici mesi, DAZN è diventata la piattaforma principale per i diritti della Serie A, trasmettendo tutti i match del campionato. Ciò ha avuto un impatto significativo su Sky, ora costretta a trasmettere solo tre partite a giornata. Tuttavia, la piattaforma continua a ricevere polemiche per i disservizi durante le partite, spesso dovuti a problemi di connessione internet nel paese.

Un problema comune riguarda il ritardo nella trasmissione delle partite, che porta a differenze di tempo tra gli spettatori, causando situazioni bizzarre e polemiche. Per risolvere questo problema, l’azienda inglese sta lavorando su un sistema che riduca al minimo il buffering e le immagini sgranate, migliorando l’esperienza di visione.

Sandeep Tiku, responsabile tecnico di DAZN, ha dichiarato che, nonostante le difficoltà iniziali, il servizio streaming sta migliorando continuamente, pur essendo più complesso rispetto alle trasmissioni digitali e satellitari.

Ad ogni modo una novità interessante è l’introduzione di una versione freemium, che consentirà agli utenti di scaricare gratuitamente eventi sportivi sul proprio smartphone. Inoltre si sta anche valutando la possibilità di offrire quiz e giochi interattivi. Queste nuove funzionalità potrebbero essere disponibili già dalla prossima stagione, in attesa di conferme da parte della piattaforma londinese.