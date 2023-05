Android, ecco le app scontatissime presenti sul Play Store

Risparmiare anche sul download di applicazioni per Android è assolutamente possibile, questo perché periodicamente il Play Store di Google abbassa i prezzi di alcuni elementi, favorendo così l’acquisto da parte del consumatore finale, che vuole cercare di spendere il minimo indispensabile.

Nel caso in cui doveste trovare qualcosa di vostro interesse, dovete comunque ricordare che le disponibilità sono limitate, molto spesso non vengono fornite indicazioni di alcun tipo in merito a quali sono le disponibilità nel tempo, per questo motivo dovete valutare sin da subito il da farsi, e procedere al download, nel caso vi interessasse qualcosa.

Android, quali sono le applicazioni disponibili nel periodo

Sono davvero tanti i giochi Final Fantasy scontati per un periodo temporalmente limitato, uno dei più interessanti è senza dubbio Final Fantasy 4, acquistabile dagli utenti a soli 8 euro, contro i 15 euro di listino (LINK), anche se comunque potremmo consigliarne il download di tanti altri, tra cui Final Fantasy 3, 4 o Dimensions.

Discorso simile per un’altra serie di giochi molto interessanti, stiamo parlando di Danganronpa, titoli votati al mondo orientale, ma che nel corso degli anni sono stati in grado di catturare l’attenzione e l’interesse di un numero sempre più crescente di occidentali. Sul Play Store di Google se ne trovano tantissimi, vi consigliamo il download di Danganronpa S: Ultimate Summer, viene venduto a soli 7 euro (LINK).

Noi nel nostro articolo vi abbiamo riportato solamente due esempi, ma è indubbio che ne potremmo portare molti altri ancora, le offerte del Play Store non finiscono qui.