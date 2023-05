Android Auto, i prossimi aggiornamenti saranno importanti

Android Auto è il software che ogni giorno milioni di noi utilizzano per collegarsi alla propria vettura, sfruttando lo smartphone Android di cui effettivamente sono possessori, un sistema che ha rivoluzionato completamente il modo di interfacciarsi da parte del consumatore finale, fruendo di molteplici servizi, e mantenendo inalterata l’attenzione che pone sulla strada.

L’upgrade più importante viene compiuto con l’avvento dei veicoli elettrici, ancora più intrisi di tecnologia rispetto ai predecessori, ma pronti a risultare ancora più immersivi con l’ultima grande novità. Di base sulla maggior parte dei veicoli troviamo preinstallati sia Android Auto che CarPlay di Apple, i quali sono in grado di interfacciarsi con i corrispettivi smartphone, sfortunatamente fino a poco tempo fa i produttori delle vetture non potevano in nessun modo personalizzare l’esperienza utente, i quali erano letteralmente costretti ad affidarsi alle app native pre-installate.

Android Auto, il futuro è davvero migliore per tutti

Il futuro sembra sin da subito essere migliore per tutti, infatti il codice dei due software sta per diventare open source, ovvero le singole case produttrici potranno mettere mano al codice sorgente per personalizzare distintamente l’esperienza utente finale. Ad esempio potranno integrare in Android Auto la gestione dell’aria condizionata o della ventilazione, il riscaldamento e così via, sfruttando anche l’accesso diretto alle app di infotainment, quali possono essere ad esempio Google Maps o Spotify.

Tante piccole migliorie che renderanno sicuramente la vita sulla propria vettura sempre migliore.