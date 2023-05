Amazon folle, regala a 15€ questi auricolari bluetooth

Gli auricolari bluetooth rappresentano quell’accessorio che tutti gli utenti devono assolutamente avere, un prodotto che amplia e rende più versatile lo smartphone, ancora meglio se accoppiati con uno smartwatch. Generalmente i prezzi sono abbastanza elevati, sebbene sia possibile, in questo periodo, approfittare di un’ottima promozione lanciata da Amazon.

Auricolari bluetooth, l’ottima promozione attiva su Amazon

Gli auricolari bluetooth oggi in promozione su Amazon hanno un look decisamente aggressivo, sono un prodotto dotato di una custodia di ricarica che ricorda l’elmo di un Transformer, mantenendo comunque inalterate le ottime prestazioni di qualità, nonostante il prezzo finale ridotto. Gli utenti interessati, infatti, potranno spendere solamente 15 euro, partendo da un listino di 19 euro, ed applicando di conseguenza il coupon del 20% che è possibile trovare in pagina (COMPRATELE QUI).

Tecnicamente sono classiche cuffiette in ear completamente true wireless, con autonomia di circa 30 ore complessive, microfono HD direttamente integrato nel corpo delle stesse, latenza ridottissima che permette di giocare senza alcun minimo ritardo nella riproduzione. L’ergonomia è eccellente, non si segnalano difficoltà di alcun tipo nell’indossarle, appaiono essere estremamente comode e confortevoli, anche per gli utenti che presentano particolari difficoltà nell’utilizzo di dispositivi di questo tipo.

Come al solito, raccomandiamo di velocizzare al massimo l’acquisto, poichè le disponibilità di coupon potrebbero terminare molto prima del previsto, rendendo l’accessibilità assolutamente limitata da parte dei diretti interessati.