Alcuni vecchi modelli di cellulari che possono valere migliaia di euro

Hai ancora dei vecchi cellulari in giro in casa? Alcuni di questi potrebbero essere venduti online a prezzi esagerati.

I primi telefoni cellulari possono avere un enorme valore per i collezionisti, specialmente se sono ancora nella loro confezione originale.

Facendo una ricerca su eBay, ecco alcuni dei vecchi telefoni che valgono ancora tanti soldi. Questa classifica è stata compilata confrontando i prezzi su popolari siti di shopping online come eBay. I prezzi possono variare notevolmente a seconda della domanda e dell’offerta.

Motorola DynaTAC 8000x

Il primo telefono cellulare commerciale rilasciato nel 1983 e costava circa 4.000 dollari. Pesando un chilo e misurando 33 cm, non era proprio fatto per le tasche.

Oggi questo telefono può valere fino a 8.000 euro se è in ottime condizioni, a condizione, ovviamente, che si trovi un acquirente interessato. In Svizzera, puoi fare offerte su un Motorola DynaTAC 8000x (anno di produzione 1983) con istruzioni originali, borsa e unità di ricarica su eBay a partire da un prezzo di partenza di 85.000 euro.

iPhone 2G

Quando Apple ha lanciato il primo iPhone, la versione 2G nel 2007, è stato l’inizio dell’era dello “smartphone”. Per la prima volta non si trattava solo di fare telefonate o inviare brevi messaggi. L’iPhone 2G era in realtà un piccolo computer tascabile, estremamente facile da usare grazie alle applicazioni.

Oggi, l’iPhone 2G è tanto tecnicamente valido quanto inutile. Tuttavia, i collezionisti stanno pagando cifre esorbitanti per un iPhone di prima generazione. Il valore dipende in gran parte dallo stato del telefono. Per un iPhone 2G usato, puoi ottenere circa 150 euro. Gli smartphone inutilizzati o addirittura ancora nella loro confezione originale possono arrivare fino a 2.000 euro. Su Ebay, uno di questi è attualmente in vendita a 3.959 euro.

Nokia 8110

Il Nokia 8110 è stato lanciato nel 1996 e ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua apparizione nel film “Matrix” nel 1999. Avevi uno di questi telefoni negli anni ’90? In tal caso, potresti essere felice di sapere che i modelli ancora nella loro confezione originale possono ottenere fino a tre volte il loro prezzo di vendita originale.

Tuttavia, se il telefono viene utilizzato, il suo valore scende e può arrivare fino a 100 euro.