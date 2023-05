Alcuni trucchi di Whatsapp che dovresti assolutamente conoscere nel 2023

WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo e offre un lungo elenco di funzionalità e supporta un’ampia gamma di dispositivi. Ecco perchè attualmente ha oltre un miliardo di utenti, anche se le modifiche alla privacy dello scorso anno hanno spinto molte persone verso altre alternative.

Tuttavia, ecco alcuni trucchi essenziali che dovresti usare per ottenere il massimo da questa app.

Come creare testo in grassetto, corsivo o barrato

Metti semplicemente un asterisco (*) all’inizio e alla fine della parola o della frase desiderata per renderla in grassetto.

Se desideri mettere in grassetto la parola “biscotto“, dovrai digitare *biscotto*. Lo stesso vale per il corsivo, solo con un trattino basso (_) su entrambi i lati del testo desiderato. Per barrare il testo, dovrai aggiungere il simbolo (~) all’inizio e alla fine del messaggio desiderato. C’è anche un’opzione per creare un testo con la spaziatura fissa aggiungendo tre accenti gravi (`) su entrambi i lati.

Cita un messaggio nella tua risposta

Per citare qualcuno, tieni premuto su un messaggio e tocca l’icona della freccia accanto all’icona della stella per allegarlo al campo di testo per la citazione. In alternativa, puoi scorrere verso destra sul messaggio desiderato e apparirà nella parte superiore del campo di testo.

Interrompi il download automatico tramite dati mobili

Uno dei trucchi WhatsApp che può aiutarti a salvare preziosi dati mobili. Ci sono alcuni modi per salvare i dati su WhatsApp mentre continui a ricevere notifiche e messaggi.

Innanzitutto, disabilita la capacità dell’app di scaricare contenuti multimediali sui dati mobili.

Questo viene fatto andando su Impostazioni e poi su Archiviazione e dati, quindi bisognerà scorre fino a “Download automatico multimediale“.

Chiamate vocali dati Whatsapp

Le chiamate di WhatsApp sono una funzione utile sulla piattaforma e non consumano molti dati mobili. Tuttavia, se hai bisogno di salvare i dati mobili, puoi andare su Impostazioni, Archiviazione e dati e abilitare la funzione “Usa meno dati per le chiamate“.